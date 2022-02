High School Hoops - Region Tournament Scoreboard

HATTIESBURG, Miss. (WDAM) - “February Madness” was in full swing on Tuesday with region tournaments underway in the Pine Belt. Here’s a look at all the high school basketball scores from around the area:

Boys

Petal (62) Oak Grove (53)

Columbia (59) Poplarville (52) - 2OT

Newton County (53) Northeast Jones (48)

Richton (39) Lumberton (28)

Wayne County (52) Laurel (24)

Hattiesburg (46) South Jones (41)

West Jones (52) Brookhaven (44)

Stringer (56) Sacred Heart (37)

Loyd Star (55) East Marion (49)

Jefferson Davis County (58) West Marion (36)

St. Stanislaus (54) Perry Central (38)

Sumrall (66) Purvis (28)

Magee (73) Raleigh (19)

Seminary (56) McLaurin (36)

Taylorsville (58) Mississippi School for the Deaf (35)

PCS (46) Hartfield Academy (31)

Girls

Stringer (37) Mize (15)

West Lincoln (33) East Marion (27)

Poplarville (35) Columbia (28)

Sumrall (67) FCAHS (62) - OT

West Jones (50) Natchez (34)

West Marion (60) Our Lady Academy (32)

Newton County (47) Northeast Jones (45)

Seminary (53) McLaurin (50)

Bay Springs (48) Mississippi School for the Deaf (13)

Taylorsville (52) Mount Olive (38)

Lumberton (49) Salem (31)

Here’s a look at the upcoming basketball schedule for the rest of the week:

Thursday:

Region 5-6A

Girls - Petal vs. Brandon (6 p.m.)

Girls - Meridian vs. Oak Grove (7:30 p.m.)

Region 6-5A

Girls - South Jones vs. Hattiesburg (6 p.m.)

Boys - South Jones vs. Laurel (7:30 p.m.)

Region 7-4A

Girls - Lawrence County vs. Sumrall (4 p.m.)

Boys - FCAHS vs. Columbia (5:30 p.m.)

Girls - Purvis vs. Poplarville (7 p.m.)

Boys - Lawrence County vs. Sumrall (8:30 p.m.)

Region 6-3A

Girls - St. Andrew’s vs. Seminary (4 p.m.)

Boys - St. Andrew’s vs. Seminary (5:30 p.m.)

Girls - Magee vs. Crystal Springs (7 p.m.)

Boys - Crystal Springs vs. Magee (8:30 p.m.)

Region 8-3A

Girls - Tylertown vs. West Marion (4 p.m.)

Boys - St. Patrick vs. Jefferson Davis County (5:30 p.m.)

Girls - St. Patrick vs. Jefferson Davis County (7 p.m.)

Boys - Tylertown vs. St. Stanislaus (8:30 p.m.)

Region 7-2A

Girls - Bogue Chitto vs. East Marion (3 p.m.)

Boys - East Marion vs. Bogue Chitto (4:30 p.m.)

Region 8-2A

Girls - Heidelberg vs. Collins (4 p.m.)

Boys - Heidelberg vs. North Forrest (5:30 p.m.)

Girls - North Forrest vs. Stringer (7 p.m.)

Boys - Collins vs. Stringer (8:30 p.m.)

Region 7-1A

Boys - Bay Springs vs. Taylorsville (5:30 p.m.)

Boys - Mount Olive vs. Piney Woods (8:30 p.m.)

Region 8-1A

Boys - Lumberton vs. Salem (7 p.m.)

Friday:

Region 5-6A

Boys - Meridian vs. Oak Grove (6 p.m.)

Boys - Brandon vs. Petal (7:30 p.m.)

Region 5-5A

Girls - West Jones vs. Brookhaven (7 p.m.)

Boys - Florence vs. West Jones (8:30 p.m.)

Region 6-5A

Girls - Wayne County vs. Laurel (6 p.m.)

Boys - Hattiesburg vs. Wayne County (7:30 p.m.)

Region 5-4A

Girls - Northeast Jones vs. loser of Quitman/Mendenhall (4 p.m.)

Region 7-1A

Girls - Mississippi School for the Deaf vs. Mount Olive (4 p.m.)

Girls - Bay Springs vs. Taylorsville (7 p.m.)

Region 8-1A

Girls - Richton vs. Lumberton (5:30 p.m.)

Boys - Richton vs. Resurrection (7 p.m.)

