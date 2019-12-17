Pine Belt well-represented at football all-star game

HATTIESBURG, Miss. (WDAM) _ Pine Belt high school football will be well-represented in Saturday’s 71st Bernard Blackwell Football Classic.
Hattiesburg High coach Tony Vance will carry 16 players from the WDAM-TV viewing area on his 42-man South All-Star team into the 11:30 a.m. kickoff at Joseph Milner Stadium at Gulfport High School.
Local players for the South include:
- Jordan Aaron, offensive lineman, Columbia High School
- Zach Bond, offensive lineman, Stone High School
- Sherpaul Boykin, defensive lineman Raleigh High School
- Rhyen Brisco, wide receiver, Hattiesburg High School
- Jayson Buckley, defensive back, Lumberton High School
- Anthony Bullock Jr., linebacker, Hattiesburg High School
- Jabez Griffith, wide receiver, Taylorsville High School
- Brandon Hayes, wide receiver, Oak Grove High School
- Elijah Jenkins, offensive lineman, Picayune High School
- Austin Keys, linebacker, Seminary High School
- Zarian McGill, offensive lineman, Taylorsville High School
- Micah McGowan, running back, Petal High School
- Timothy Mickle, offensive lineman, Picayune High School
- Ja’korian Newsome, linebacker, Petal High School
- Anthony Petty, defensive back, Stone High School
- Cameron Thomas, running back, Picayune High School
- Christopher Walley, defensive lineman, Wayne County High School
Joining Vance on the South coaching staff were Mount Olive High School head coach Dante Durr; Stone High School head coach John Feaster; Raleigh High School head coach Chad Collums; and Hattiesburg assistant coach Donovan Tate.
The game, which pits the North All-Stars against the South, is being held on Mississippi’s Gulf Coast for the 11th consecutive year. Saturday’s game will be the eighth in a row in Gulfport.
The North All-Star team will be coached by Clinton Gatewood of Greenville High School.
The South leads the series, 33-28-4. The teams played to 0-0 tie in a driving rain last December, marking the first scoreless game since 1963.
The Bernard Blackwell All-Star Football Classic was formerly known as the Mississippi High School All-Star Football Game.
Former Mississippi State University coach Arthur “Slick” Morton started the game in 1960. The Mississippi Coaches Association took over sponsorship of the game from the Jackson Touchdown Club in 1993.
A year later, the game was renamed to honor Blackwell, the MAC’s late executive director.
71st BERNARD BLACKWELL FOOTBALL CLASSIC
2019 NORTH FOOTBALL ROSTER (Blue Jerseys)
NO. NAME POS HT/WT SCHOOL COACH
- 1 JaCOBIAN MORGAN QB 6-5, 205 CANTON CALVIN BOLTON
- 2 JAMARION ADDISON WR 5-9, 175 GREENWOOD CLINTON GATEWOOD
- 3 D. T. SHEFFIELD QB 5-9, 175 CORINTH TODD LOWERY
- 4 TRAVOR RANDLE DB 5-10, 195 GREENWOOD CLINTON GATEWOOD
- 6 JOSH AKA WR 5-10, 175 STARKVILLE CHRIS JONES
- 8 DePHABIAN FANT RB 5-6, 170 AMANDA ELZY SHELDON HODGE
- 10 DREA SHUMAKER ATH 5-11, 175 LOUISVILLE TYRONE SHORTER
- 11 IAN JACKSON DB 6-2, 185 PELAHATCHIE SAM WILLIAMS
- 12 JAVORRIUS SELMON DB 5-11, 185 PROVINE TIM WILSON
- 14 ERIC WILLIAMS DL 6-3, 215 NORTH PANOLA CARL DIFFEE
- 18 JOSEPH PEREZ DB 6-3, 185 THOMAS E. EDWARDS DAMARIS MITCHELL
- 20 JACOREION CROCKETT DB 6-1, 185 BYHALIA JOHN DANLEY
- 21 TYLAN GLASS ATH 6-2, 185 NANIH WAIYA JAMES COURTNEY
- 22 FREDRICK WATSON, JR. S 6-2, 205 LAKE CORMORANT NICK NESTER
- 30 KRISTIAN HOPKINS LB 5-11, 220 LOUISVILLE TYRONE SHORTER
- 31 ADRIAN WARFIELD RB 5-11, 185 SOUTH DELTA DERRICK HOOKER
- 33 AHMAD JOHNSON RB 6-2, 225 PELAHATCHIE SAM WILLIAMS
- 40 SHIA MOORE LB 6-0, 212 NANIH WAIYA JAMES COURTNEY
- 41 IKE CHANDLER RB 6-0, 196 ITAWAMBA AHS CLINT HOOTS
- 42 RISH ALFORD DL 5-10, 185 HOUSTON TY HARDIN
- 45 REGINALD HUGHES DL 6-2, 255 ROSA FORT KWAME JACKSON
- 50 Q. J. SHUMPERT DL 5-10, 305 ITAWAMBA AHS CLINT HOOTS
- 51 ALPHONSO RAY LB 5-10, 220 YAZOO COUNTY JERMAINE DOBBS
- 52 TEVONTAE BOND DL 6-1, 255 STARKVILLE CHRIS JONES
- 60 JEDRUS WATTS DL 6-1, 220 HOLMES CTY CENTRAL MARCUS ROGERS
- 61 BRAIDRON HODO OL 6-3, 290 GREENWOOD CLINTON GATEWOOD
- 62 CALVIN McMILLIAN OL 6-6, 300 HOUSTON TY HARDIN
- 63 JACOB GREENWOOD DL 6-2, 270 GERMANTOWN TIM SCHRAMEK
- 65 KHALIL BENSON OL 6-5, 320 SOUTHAVEN JOHN E. STEVENSON
- 71 JUSTIN LAIRY OL 6-2, 275 MADISON CENTRAL ANTHONY HART
- 72 JOHN MITCHELL OL 6-4, 260 HOLMES CTY CENTRAL MARCUS ROGERS
- 73 JAKOBE McLAURIN OL 6-3, 315 CLINTON JUDD BOSWELL
- 74 MARTEZ FORD DL 6-0, 280 SOUTH DELTA DERRICK HOOKER
- 75 KENDARIUS MOORE OL 6-2, 267 LEFLORE COUNTY ERIC HOUSE
- 78 JACOB COX OL 6-3, 320 AMORY ALLEN GLENN
- 80 TYQUAN HENDERSON WR 6-4, 185 CANTON CALVIN BOLTON
- 81 E. JAI MASON WR 6-1, 205 CLINTON JUDD BOSWELL
- 82 JaTERRENCE MOORE DL 6-4, 225 NORTHSIDE TAVARES JOHNSON
- 83 COREY RUCKER, JR. WR 6-2, 190 YAZOO COUNTY JERMAINE DOBBS
- 84 DAVIAN PRICE WR 5-10, 185 BOONEVILLE MIKE MATTOX
- 85 CHRISTIAN WORTHAM ATH 6-2, 200 GRENADA ASHLEY KUHN
- 86 ERNEST WADE WR 5-8, 170 HOLMES CTY CENTRALMARCUS ROGERS
- 88 TANNER GILLIS P/PK 6-0, 185 LEWISBURG MATT GEHRKE
- Injured JUSTIN SMITH QB 6-1, 205 HOLMES CTY CENTRAL MARCUS ROGERS
- Injured KOBE CHAMBERS WR 5-9 GREENWOOD CLINTON GATEWOOD
- MANAGERS: ISAIAH MAXWELL, Madison Central; CLEVELAND HAYES, South Panola
- HEAD COACH: CLINTON GATEWOOD, Greenville
- ASSISTANTS: ALLEN GLENN, Amory; CARY WEAVER, Greenwood; MARCUS ROGERS, Holmes County Central; CHRIS DANIELS, H. W. Byers; SAM WILLIAMS, Pelahatchie; JERMAINE DOBBS, Yazoo County
- SCOUT COACH: SHELDON HODGE, Amanda Elzy
- ATHLETIC TRAINER: STEVEN BUSH, Courtesy of Mississippi Sports Medicine
2019 SOUTH FOOTBALL ROSTER (Red Jerseys)
NO. NAME POS HT/WT SCHOOL COACH
- 1 JABEZ GRIFFITH WR 6-3, 165 TAYLORSVILLE MITCH EVANS
- 2 KYLAN COOPER RB 5-9, 175 LAWRENCE CTY JESSE ANDERSON
- 3 DONTAVIOUS TURNER WR 5-10, 175 SOUTH PIKE BRINSON WALL
- 4 ALIJAH MARTIN QB 6-2, 205 NORTH PIKE CHRIS SMITH
- 6 TaDARRIUS WILLIAMS DB 6-1, 170 SIMMONS TIMOTHY JOHNSON
- 8 CAMERON THOMAS RB 5-9, 160 PICAYUNE DODD LEE
- 10 ASHER MORGAN QB 6-4, 220 PHILADELPHIA DAVID FREY
- 11 ANTHONY BULLOCK, JR. LB 6-1, 205 HATTIESBURG TONY VANCE
- 12 RHYEN BRISCO WR 5-6, 155 HATTIESBURG TONY VANCE
- 14 JAYSON BUCKLEY DB 5-9, 160 LUMBERTON ZACH JONES
- 18 BRANDON HAYES WR 6-2, 195 OAK GROVE DREW CAUSEY
- 20 MICAH McGOWAN RB 5-11, 190 PETAL MARCUS BOYLES
- 21 RICHARD O’BRYANT DB 5-10, 180 BRANDON TYLET PETERSON
- 22 BYRION ROBINSON DB 5-10, 170 BROOKHAVEN TUCKER PEAVEY
- 30 ANTHONY PETTY DB 5-10, 170 STONE JOHN FEASTER
- 31 JAQUAN COPELAND DB 6-2, 190 HAZLEHURST DAMIEN GARY
- 33 FRED HARRIS, JR. LB 5-10, 210 BRANDON TYLER PETERSON
- 40 TAYLOR HUNT LB 5-11, 180 NW RANKIN TOBY COLLUMS
- 41 JA’KORIAN NEWSOME LB 6-1, 195 PETAL MARCUS BOYLES
- 42 KEONDRE DAVIS LB 5-11, 190 CRYSTAL SPRINGS TIM McNAIR
- 45 MATTHEW “DRAKE” THORNTON LB 6-2, 220 GAUTIER MARC HIGH
- 50 KALEB GRAHAM OL 6-4, 305 TERRY BO RUSSUM
- 51 ZACH JONES LB 6-3, 232 EAST CENTRAL SETH SMITH
- 52 AUSTIN KEYS DL 6-2, 245 SEMINARY BRIAN RIALS
- 60 KALEB CADIERE OL 5-9, 272 PEARL JOHN PERRY
- 62 SHERPAUL BOYKIN DL 6-2, 330 RALEIGH CHAD COLLUMS
- 63 ZACH BOND OL 6-3, 290 STONE JOHN FEASTER
- 65 JUSTIN BRYANT OL 6-3, 290 PEARL JOHN PERRY
- 70 ELIJAH JENKINS DL 6-0, 250 PICAYUNE DODD LEE
- 71 ZARIAN McGILL OL 6-2, 275 TAYLORSVILLE MITCH EVANS
- 73 JORDAN AARON OL 6-2, 280 COLUMBIA CHIP BILDERBACK
- 74 TIMOTHY MICKLE OL 6-3, 287 PICAYUNE DODD LEE
- 75 REGINALD BARNES DL 6-2, 285 PASCAGOULA LEWIS SIMS
- 78 CHRISTIAN SAPP OL 6-3, 320 HANCOCK NEIL LOLLAR
- 80 CHRISTOPHER WALLEY DL 6-0, 240 WAYNE COUNTY SHELTON GANDY
- 81 KADARIUS MILLER DL 6-2, 270 SOUTH PIKE BRINSON WALL
- 82 TOMMIE JOHNSON WR 5-11, 175 GULFPORT JOHN ARCHIE
- 83 DESHUN SHIELDS WR 6-2, 185 GULFPORT JOHN ARCHIE
- 84 MELVIN QUINN DL 6-3, 246 TYLERTOWN OSBORNE HOLMES
- 85 KaDARIUS WELLS TE 6-4, 235 BROOKHAVEN TUCKER PEAVEY
- 86 JORDAN IRVING WR 5-11, 175 GAUTIER MARC HIGH
- 88 CORBLIN McGINN P/PK 5-9, 155 D’IBERVILLE LARRY DOLAN
- MANAGERS: KYLER PATTON, Brookhaven; KYLE COOLEY, Laurel
HEAD COACH: TONY VANCE, Hattiesburg
ASSISTANTS: DONOVAN TATE, Hattiesburg; DANTE DURR, Mount Olive; CHAD COLLUMS, Raleigh; BRINSON WALL, South Pike; JOHN FEASTER, Stone; JEREMY LOY, Wesson
SCOUT COACH: TOBY COLLUMS, Northwest Rankin
ATHLETIC TRAINER: FRED ROBINSON, Courtesy of Mississippi Sports Medicine
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