LIST: Who is running for office in your city election

Municipal elections are right around the corner, and all candidates vying for city office have filled out their qualifying paperwork.
Primary elections are May 2, with primary runoff elections on May 16. The general election is June 6.
For up-to-the minute election returns, download the WDAM 7 News app for apple or android device.
Below is a complete list of qualifying candidates running for office in your city.
Hattiesburg:
|Name
|Position
|Party
|Shawn O'Hara
|Mayor
|I
|Toby Barker
|Mayor
|I
|Johnny L. DuPree
|Mayor
|D
|Catherine M. Starr
|Mayor
|D
|Tom Garmon
|Mayor
|D
|David Allen Breland
|Ward 1 Councilman
|D
|Jeffrey George
|Ward 1 Councilman
|R
|Bob Johnson
|Ward 1 Councilman
|R
|Ken Chambers
|Ward 1 Councilman
|D
|Deborah Denard Delgado
|Ward 2 Councilman
|D
|Tom S. Ramirez Boldo
|Ward 2 Councilman
|D
|Cedric Dallas
|Ward 2 Councilman
|D
|Adrian "Juan" Ratliff
|Ward 2 Councilman
|D
|Carter Carroll
|Ward 3 Councilman
|R
|Kathy Garner
|Ward 3 Councilman
|I
|Bill Bayes
|Ward 3 Councilman
|R
|John C. Burks
|Ward 3 Councilman
|R
|James C. Smith
|Ward 4 Councilman
|D
|Mary Dryden
|Ward 4 Councilman
|I
|Kaylee Nicole Bradshaw
|Ward 4 Councilman
|D
|Nicholas R. Brown
|Ward 5 Councilman
|D
|Henry Naylor
|Ward 5 Councilman
|I
|Jennifer Brown Travis
|Ward 5 Councilman
|D
Purvis:
|Name:
|Position:
|Party:
|Donna Bielstein
|Ward 1 Aldermen
|I
|Vernon Hartfield
|Ward 2 Alderman
|I
|Jerry D. Smith
|Ward 3 Alderman
|I
|Deborah Ferrell
|Ward 4 Alderman
|I
|Wendell Hudson
|Alderman At-large
|I
Sumrall:
|Name
|Position
|Party
|Toxi H. McGrew
|Ward 1 Alderman
|I
|Shirley Barnard
|Ward 1 Alderman
|I
|Regina Withers
|Ward 1 Alderman
|N/A
|Paula Davis
|Ward 1 Alderman
|N/A
|Gerolene Rayborn
|Ward 2 Alderman
|I
|Lee Granberry
|Ward 2 Alderman
|I
|Charles Reid
|Ward 3 Alderman
|I
|James D. "Jim" Ford
|Ward 3 Alderman
|I
|Larene "Trina" McLendon
|Ward 4 Alderman
|I
|Adam Grimsley
|Alderman at-large
|I
|George Trihoulis
|Alderman at-large
|I
|James H. Burnham
|Alderman at-large
|I
Lumberton:
|Name
|Position
|Party
|Johnny Buckley
|Ward 1 Alderman
|I
|Sandra Kee
|Ward 1 Alderman
|I
|Susan Crittenden
|Ward 2 Alderman
|I
|Mike Brumfield
|Ward 2 Alderman
|I
|Jerry Walters
|Ward 2 Alderman
|I
|Jonathan Griffith
|Ward 3 Alderman
|D
|Nigel Burns
|Ward 3 Alderman
|I
|Tommy Dukes
|Ward 4 Alderman
|I
|Audrey Davis
|Ward 4 Alderman
|I
|Cora Rogers
|Alderwoman at-large
|I
|Tina Speights
|Ward 4 Alderman
|D
Petal:
|Name
|Position
|Party
|Anthony D. Evans
|Mayor
|R
|Hal Marx
|Mayor
|R
|David Clayton
|Ward 1 Alderman
|R
|Steve Stringer
|Ward 2 Alderman
|R
|Clint Moore
|Ward 3 Alderman
|R
|Joe McMurry Sr.
|Ward 3 Alderman
|R
|Brad Amacker
|Ward 4 Alderman
|R
|Tony Ducker
|Ward 5 Alderman
|R
|Craig Bullock
|Alderman at-large
|R
|William King IV
|Alderman at-large
|R
Laurel:
|Name
|Position
|Party
|Johnny Magee
|Mayor
|D
|LaJuan Jones
|Ward 1 Councilman
|D
|Pastor Jason Capers
|Ward 1 Councilman
|I
|Timothy Bynum
|Ward 2 Councilman
|D
|Tony Wheat
|Ward 2 Councilman
|R
|Tony Thaxton
|Ward 3 Councilman
|R
|George Carmichael
|Ward 4 Councilman
|D
|Rev. Arthur Logan
|Ward 4 Councilman
|D
|Kristen Robinson
|Ward 5 Councilman
|D
|Clinton Drummer
|Ward 5 Councilman
|D
|William Blackledge
|Ward 5 Councilman
|D
|Stacy Comegys
|Ward 5 Councilman
|D
|Travares K Comegys
|Ward 6 Councilman
|D
|Marion Allen
|Ward 7 Councilman
|I
|Charlotte Graham
|Ward 7 Councilman
|D
|Anthony Page
|Ward 7 Councilman
|D
|David Wash
|Ward 7 Councilman
|D
Ellisville:
|Name
|Position
|Party
|Lynn A. Buckhaults
|Mayor
|R
|Danny Ray Shows
|Mayor
|R
|Kathy Pool
|Mayor
|R
|Susan Patterson Kelly
|Mayor
|I
|Danny Roy Abbey
|Ward 1 Alderman
|R
|Chris Hall
|Ward 1 Alderman
|R
|James R. Little
|Ward 1 Alderman
|R
|Jeffery Lawson
|Ward 2 Alderman
|R
|Jeffery A. Williams
|Ward 2 Alderman
|R
|Gary H. Collins
|Ward 2 Alderman
|R
|Aaron Heidelberg
|Ward 3 Alderman
|D
|Carson Graham
|Ward 4 Alderman
|R
|Ola Beech Mitchell
|Alderman at-large
|R
Columbia:
|Name
|Position
|Party
|Justin W. McKenzie
|Mayor
|R
|Calvin "Scope" Newsome
|Mayor
|D
|Reed Houston
|Mayor
|R
|Glen McKenzie
|Mayor
|D
|Harry Griffith
|Mayor
|R
|Wendell Hammond
|Ward 1 Alderman
|D
|Jason Stringer
|Ward 2 Alderman
|R
|Robert "Booger" Sandifer
|Ward 2 Alderman
|R
|Tyler Berry
|Ward 2 Alderman
|R
|Mike Kuykendall
|Ward 2 Alderman
|R
|Anna Martin Evans
|Ward 3 Alderman
|D
|Todd Pittman
|Ward 4 Alderman
|R
|Gwendolyn Hammond
|Ward 4 Alderman
|D
|Mike Smith
|Ward 4 Alderman
|R
|Edward Hough
|Alderman at-large
|R
|Chris Brumfield
|Alderman at-large
|D
|Danon Jones Vest
|Republican Executive Committee
|R
|Josh Sabine
|Republican Executive Committee
|R
|April Cook
|Republican Executive Committee
|R
|Ernest A. Buhrer
|Republican Executive Committee
|R
|Mark P. Vest
|Republican Executive Committee
|R
|Ann Atkinson Simmons
|Republican Executive Committee
|R
|Bonnie M. Dillon
|Democratic Executive Committee
|D
|Tabitha Nelson
|Democratic Executive Committee
|D
|Tawanda Ball
|Democratic Executive Committee
|D
|Lena Thompson
|Democratic Executive Committee
|D
|Doree A. Plowman
|Democratic Executive Committee
|D
New Augusta:
|Name
|Position
|Party
|James Benefield
|Mayor
|I
|Joe D. Gallaspy
|Mayor
|I
|Albert Garner (I)
|Mayor
|I
|Joseph Benefield
|Alderman
|I
|Timothy Bolton
|Alderman
|I
|Pam Brewer (I)
|Alderman
|I
|Randy Fite
|Alderman
|I
|David Gallaspy (I)
|Alderman
|I
|Curtis Gates
|Alderman
|I
|Annette Green
|Alderman
|I
|Jan Hall
|Alderman
|I
|Charles D. Hartfield
|Alderman
|I
|Roger Jones (I)
|Alderman
|I
|Rufus Sistrunk
|Alderman
|I
|Steve Spicer
|Alderman
|I
Richton:
|Name
|Position
|Party
|Ben McIlwain
|Mayor
|R
|Michael Bo Ruffin
|Mayor
|R
|Dorothy G. Cole
|Alderwoman
|R
|Ed Hearn Jr.
|Alderman
|R
|Arnell Husband
|Alderman
|R
|Anthony Todd Lee
|Alderman
|R
|John R. Phillips (Ronny)
|Alderman
|R
|Larry A. Wilson
|Alderman
|R
Waynesboro:
|Name
|Position
|Party
|Williard H. "Buster" Crocker
|Mayor
|I
|Richard E. Johnson
|Mayor
|D
|Jessie L. Taylor
|Mayor
|I
|Joe Taylor
|Mayor
|D
|Tim Cochran
|Ward 1 Alderman
|D
|Albert D. Busby
|Ward 2 Alderman
|D
|Stephanie McIlwain
|Ward 2 Alderman
|D
|Doug McGill
|Ward 3 Alderman
|I
|Vince Walley
|Ward 3 Alderman
|D
|Tammie K. Wilson
|Ward 3 Alderman
|D
|Johnny R. Gray
|Ward 4 Alderman
|D
|Linda Bishop Gray
|Ward 4 Alderman
|D
|Michael Norsworthy
|Ward 4 Alderman
|D
|Ertis "She-Che" Parker
|Ward 4 Alderman
|D
|Shane Barnett
|Alderman at-large
|I
|Mary Joyce Howard Davis
|Alderman at-large
|D
|Stuart Rowell
|Alderman at-large
|D
|Christine Frost
|
Democratic Executive Committee
|D
|Donald R. Gandy
|
Democratic Executive Committee
|D
|John H. Jordan
|
Democratic Executive Committee
|D
|Henry Allen Pough
|
Democratic Executive Committee
|D
|Sadie Ratliff
|
Democratic Executive Committee
|D
|Kevin Stevens
|
Democratic Executive Committee
|D
Collins:
|Name
|Position
|Party
|Tom Brooks
|Mayor
|R
|Hope Jones Magee
|Mayor
|D
|V.O. Smith
|Mayor
|D
|Bobby A. Mooney
|Alderman at-large
|D
|Lester Magee
|Ward 1 Alderman
|D
|Merria Lisa Speight
|Ward 1 Alderman
|D
|Regina Daughdrill
|Ward 2 Alderman
|R
|Robert Thompson
|Ward 2 Alderman
|D
|Jonathan L. Anderson
|Ward 3 Alderman
|D
|Sally Buffington
|Ward 3 Alderman
|D
|Ray Magee
|Ward 3 Alderman
|D
|Ann Lott
|Ward 4 Alderman
|R
|Halbert Walker
|Ward 4 Alderman
|D
Seminary:
|Name
|Position
|Party
|Bobbie Jo Harrell
|Mayor
|Rick Hux
|Mayor
|Freddy Bullock
|Alderman
|Gary Cothran
|Alderman
|Jan Hernandez
|Alderman
|Staci Hux
|Alderman
|Billy Karolyi
|Alderman
|Dawn Kelly
|Alderman
|Ashley Robinson
|Alderman
|Steve Sanford
|Alderman
|Basil Blackwell
|Republican Executive Committee
|David Daniel
|Repubican Executive Committee
|Jackie Daniel
|Republican Executive Committee
|Debbie Hux
|Republican Executive Committee
|Mike Moore
|Republican Executive Committee
|Patty Moore
|Republican Executive Committee
Bay Springs:
|Name
|Position
|Party
|Christopher Donald Brown
|Mayor
|I
|J.E. Evon Smith (Incumbent)
|Mayor
|I
|Steve Breland (Incumbent)
|Ward 1 Alderman
|I
|Jonathan D. Pippen
|Ward 1 Alderman
|I
|Wayne Buffington
|Ward 2 Alderman
|I
|Mike Lucas (Incumbent)
|Ward 2 Alderman
|I
|Bryan Hamilton
|Ward 3 Alderman
|I
|Kirk Keller Sr.
|Ward 3 Alderman
|I
|James Allen Jimmy Knotts
|Ward 3 Alderman
|I
|Richard Morris McCluskey
|Ward 3 Alderman
|I
|Donny E. Jones Sr.
|Ward 4 Alderman
|I
|Ronald Keyes (Incumbent)
|Ward 4 Alderman
|I
|Bob Cook (Incumbent)
|Ward 5 Alderman
|I
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