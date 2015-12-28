TORNADO WARNING for Covington & Jeff Davis Cos until 6:15am. TUN - WDAM-TV 7-News, Weather, Sports-Hattiesburg, MS

TORNADO WARNING for Covington & Jeff Davis Cos until 6:15am. TUNE IN TO WDAM FOR LIVE COVERAGE

By Patrick Bigbie, Meteorologist
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN JACKSON HAS ISSUED A* TORNADO WARNING FOR...  EASTERN COVINGTON COUNTY IN SOUTHEASTERN MISSISSIPPI...  SOUTHEASTERN JEFFERSON DAVIS COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI...* UNTIL 615 AM CST* AT 528 AM CST...A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A  TORNADO WAS LOCATED OVER MELBA...OR 12 MILES SOUTH OF COLLINS...  MOVING NORTH AT 45 MPH.  HAZARD...TORNADO.   SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.   IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT            SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.            DAMAGE TO ROOFS...WINDOWS AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE            DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...  COLLINS AROUND 545 AM CST.OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDESEMINARY.PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWESTFLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS...IN AMOBILE HOME...OR IN A VEHICLE...MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIALSHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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  • Oak Grove Upper elementary putting recent grant to use

    Oak Grove Upper elementary putting recent grant to use

    Thursday, September 21 2017 5:37 PM EDT2017-09-21 21:37:30 GMT
    Photo credit: WDAMPhoto credit: WDAM
    Administrators at Oak Grove Upper Elementary school are putting a nearly $100,000 grant to good use. The grant, from Blue Cross & Blue Shield of Mississippi Foundation, is helping students enhance their day-to-day learning, while working to be more fit. “Well, we received $98,986 and that was to enhance our garden that we’ve already started and our barn which is going to be an outdoor classroom," said Oak Grove Upper Elementary School Principal Heather Rola...More >>
    Administrators at Oak Grove Upper Elementary school are putting a nearly $100,000 grant to good use. The grant, from Blue Cross & Blue Shield of Mississippi Foundation, is helping students enhance their day-to-day learning, while working to be more fit. “Well, we received $98,986 and that was to enhance our garden that we’ve already started and our barn which is going to be an outdoor classroom," said Oak Grove Upper Elementary School Principal Heather Rola...More >>

  • Insurance commissioner explains how storms affect rates

    Insurance commissioner explains how storms affect rates

    Thursday, September 21 2017 3:48 PM EDT2017-09-21 19:48:19 GMT
    Photo Source: WDAMPhoto Source: WDAM

    With all the destruction left behind from Hurricanes this season, homeowners may be wondering if their insurance rates are going up. 

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    With all the destruction left behind from Hurricanes this season, homeowners may be wondering if their insurance rates are going up. 

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  • Broadway star coaches USM 'Phantom of the Opera' cast

    Broadway star coaches USM 'Phantom of the Opera' cast

    Thursday, September 21 2017 3:38 PM EDT2017-09-21 19:38:38 GMT
    Broadway star Jennifer Hope Wills in "Phantom of the Opera" Source: news.usm.eduBroadway star Jennifer Hope Wills in "Phantom of the Opera" Source: news.usm.edu
    The University of Southern Mississippi cast of Andrew Lloyd Webber's "The Phantom of the Opera" will have some extra help from a Broadway veteran before their upcoming opening.  Jennifer Hope Wills, who spent almost four years playing Christine from "The Phantom of the Opera" on Broadway, will be in Hattiesburg working with the cast at Southern Miss, according to a USM press release. The opening for USM's production is set for Oct. 26-29 and Nov. 2-4 at ...More >>
    The University of Southern Mississippi cast of Andrew Lloyd Webber's "The Phantom of the Opera" will have some extra help from a Broadway veteran before their upcoming opening.  Jennifer Hope Wills, who spent almost four years playing Christine from "The Phantom of the Opera" on Broadway, will be in Hattiesburg working with the cast at Southern Miss, according to a USM press release. The opening for USM's production is set for Oct. 26-29 and Nov. 2-4 at ...More >>
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