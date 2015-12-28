TORNADO WARNING for Covington & Jeff Davis Cos until 6:15am. TUNE IN TO WDAM FOR LIVE COVERAGE

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN JACKSON HAS ISSUED A* TORNADO WARNING FOR... EASTERN COVINGTON COUNTY IN SOUTHEASTERN MISSISSIPPI... SOUTHEASTERN JEFFERSON DAVIS COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI...* UNTIL 615 AM CST* AT 528 AM CST...A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER MELBA...OR 12 MILES SOUTH OF COLLINS... MOVING NORTH AT 45 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS...WINDOWS AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... COLLINS AROUND 545 AM CST.OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDESEMINARY.PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWESTFLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS...IN AMOBILE HOME...OR IN A VEHICLE...MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIALSHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
With all the destruction left behind from Hurricanes this season, homeowners may be wondering if their insurance rates are going up.More >>
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