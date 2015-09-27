Flash Flood EMERGENCY for Jackson County until 8pm - WDAM-TV 7-News, Weather, Sports-Hattiesburg, MS

Flash Flood EMERGENCY for Jackson County until 8pm

Flash Flood EMERGENCY for Jackson County until 8pm

By Patrick Bigbie, Meteorologist
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FLASH FLOOD WARNING FOR...
EASTERN JACKSON COUNTY IN SOUTHERN MISSISSIPPI...

THIS IS A FLASH FLOOD EMERGENCY FOR MOSS POINT...PASCAGOULA AND
ESCATAWPA.

UNTIL 8:00 PM CDT

AT 502 PM CDT...DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN ACROSS THE
WARNED AREA. 5 TO 8 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS
ALREADY OCCURRING ESPECIALLY OVER THE EAST HALF OF JACKSON COUNTY.
AN ADDITIONAL TWO INCHES OF RAIN CAN BE EXPECTED.

MOVE TO HIGHER GROUND NOW. THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS AND LIFE
THREATENING SITUATION. DO NOT ATTEMPT TO TRAVEL UNLESS YOU ARE
FLEEING AN AREA SUBJECT TO FLOODING OR UNDER AN EVACUATION ORDER.

MOVE TO HIGHER GROUND NOW. ACT QUICKLY TO PROTECT YOUR LIFE.

TURN AROUND...DONT DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

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    Thursday, September 21 2017 5:37 PM EDT2017-09-21 21:37:30 GMT
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    Administrators at Oak Grove Upper Elementary school are putting a nearly $100,000 grant to good use. The grant, from Blue Cross & Blue Shield of Mississippi Foundation, is helping students enhance their day-to-day learning, while working to be more fit. “Well, we received $98,986 and that was to enhance our garden that we’ve already started and our barn which is going to be an outdoor classroom," said Oak Grove Upper Elementary School Principal Heather Rola...More >>
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    Thursday, September 21 2017 3:48 PM EDT2017-09-21 19:48:19 GMT
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    With all the destruction left behind from Hurricanes this season, homeowners may be wondering if their insurance rates are going up. 

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    Thursday, September 21 2017 3:38 PM EDT2017-09-21 19:38:38 GMT
    Broadway star Jennifer Hope Wills in "Phantom of the Opera" Source: news.usm.eduBroadway star Jennifer Hope Wills in "Phantom of the Opera" Source: news.usm.edu
    The University of Southern Mississippi cast of Andrew Lloyd Webber's "The Phantom of the Opera" will have some extra help from a Broadway veteran before their upcoming opening.  Jennifer Hope Wills, who spent almost four years playing Christine from "The Phantom of the Opera" on Broadway, will be in Hattiesburg working with the cast at Southern Miss, according to a USM press release. The opening for USM's production is set for Oct. 26-29 and Nov. 2-4 at ...More >>
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