Flash Flood EMERGENCY for Jackson County until 8pm

FLASH FLOOD WARNING FOR...
EASTERN JACKSON COUNTY IN SOUTHERN MISSISSIPPI...
THIS IS A FLASH FLOOD EMERGENCY FOR MOSS POINT...PASCAGOULA AND
ESCATAWPA.
UNTIL 8:00 PM CDT
AT 502 PM CDT...DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN ACROSS THE
WARNED AREA. 5 TO 8 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS
ALREADY OCCURRING ESPECIALLY OVER THE EAST HALF OF JACKSON COUNTY.
AN ADDITIONAL TWO INCHES OF RAIN CAN BE EXPECTED.
MOVE TO HIGHER GROUND NOW. THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS AND LIFE
THREATENING SITUATION. DO NOT ATTEMPT TO TRAVEL UNLESS YOU ARE
FLEEING AN AREA SUBJECT TO FLOODING OR UNDER AN EVACUATION ORDER.
MOVE TO HIGHER GROUND NOW. ACT QUICKLY TO PROTECT YOUR LIFE.
TURN AROUND...DONT DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
With all the destruction left behind from Hurricanes this season, homeowners may be wondering if their insurance rates are going up.More >>
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